"Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir kararları tarihi"

ANKARA (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, hükümetin bölgeye ilişkin kararlarını "tarihi" olarak nitelendirdi.

NDTV kanalındaki habere göre, televizyonlardan Hindistan halkına hitap eden Modi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ve eyaletin iki birlik toprağına bölünmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddenin iptal edilmesini ve eyaletin Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölünmesini "tarihi" olarak nitelendiren Modi, bölge halkı için "yeni bir dönemin başladığı" değerlendirmesini yaptı.

Modi, eyaletle ilgili kararların bölge halkına olumlu değişiklikler getireceğini ifade ederek, bunların Hindistan yasalarının korunması, sanayileşme, turizmde artış ve daha fazla istihdam anlamına geldiğini kaydetti.



Anayasa'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin halka kayırmacılık, terörizm ve ayrılıkçılıktan başka bir şey vermediğini söyleyen Modi, son otuz senede 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.



Modi, Cammu Keşmir'in uzun süre "Birlik Toprağı" olarak kalmayacağına işaret ederek, bölgedeki durumun normale döneceğine dikkati çekti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.



Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.



- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e, "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

