  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının 3'ünü daha teslim aldı
Aktüel

Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının 3'ünü daha teslim aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:25:59 -
Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının 3'ünü daha teslim aldı

PARİS (AA) - Hindistan, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 3'ünü daha teslim aldı.

Hindistan Havva Kuvvetleri, Fransa tarafından tedarik edilen Rafale tipi savaş uçaklarından 3'ünün daha Gucerat eyaletindeki Jamnagar hava üssüne indiğini duyurdu.

Savaş uçaklarının son aylarda gerilimin tırmandığı Çin sınırında konuşlandırılacağı bildirildi.

Geri kalan 28 savaş uçağının teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ağustosta yaptığı açıklamada, Rafale tipi savaş uçaklarının ülkenin askeri tarihinde yeni bir dönemin başladığına dair dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtmişti.

Yeni Delhi yönetimi, 4 yıl önce Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation'dan 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın almış ve 5 savaş uçağının sevkiyatı 29 Temmuz'da yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslara biraz önce düştü! Türkiye’nin komşusunu vuracaklarını açıkladılar
Dünya

Ajanslara biraz önce düştü! Türkiye’nin komşusunu vuracaklarını açıkladılar

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, ABD seçimini Joe Biden'in kazanması halinde eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan nükl..
İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Dünya

İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu...
ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı
Dünya

ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine ilişkin sayım işlemiyle ilgili tartışmalar devam ederken, sosyal medyanın gündemine bo..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay