Hindistan faiz kararını duyurdu
Hindistan Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. Böylelikle ülkede faiz 4,90'a yükseldi.
Hindistan Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,90 seviyesine çıkardı.
Avustralya Merkez Bankası'nın ardından Asya-Pasifik bölgesinin bir diğer büyük merkez bankası Hindistan Merkez Bankası da faiz artışı kararı aldı.
Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,90 seviyesine çıkardı. Böylelikle Hindistan'da birbirini izleyen ikinci ayda da faiz artışı yapılmış oldu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 40 baz puanlık faiz artışı yönündeydi.
Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das kararın ardından çevrimiçi yapılan toplantıda enflasyona vurgu yaptı. Das, enflasyonun tolerans seviyesinin üst bandının ötesine geçtiğini belirtti.
Başkan Das, gıda, enerji ve emtia fiyatlarının yüksek kaldığını söyledi. Bankanın enflasyon hedefi yüzde 2-6 bandında yer alıyor.
Nisan'da tüketici enflasyonu 8 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, üretici enflasyonu ise geçen ay 30 yılın zirvesine çıkmıştı.