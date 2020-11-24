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Aktüel Hindistan, çoğu Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladı
Aktüel

Hindistan, çoğu Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:43:49 -
Hindistan, çoğu Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladı

ANKARA (AA) - Hindistan, ülkenin güvenliği ve egemenliğine sakıncalı olduğu gerekçesiyle çoğu Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladı.

Timesnownews.com'un haberine göre, 4'ü Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'un olmak üzere 43 uygulamaya yönelik yasak, Hindistan Elektronik ve Enformasyon Bakanlığı tarafından getirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasağın nedeni, "bu uygulamaların, Hindistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine, savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine sakıncalı faaliyetlerle meşgul olmaları" olarak gösterildi.

Yeni Delhi hükümeti, haziran ve eylül aylarında da Hindistan'ın egemenliğini gerekçe göstererek birçok mobil uygulamayı yasaklamıştı.

Yasaklanan bu uygulamaların büyük bölümü de Çin menşeliydi.




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