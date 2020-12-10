Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) -Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binlere gerilerken, Güney Kore'de 600'ün üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 412 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 141 bin 772'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 31 bin 522 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 767 bin 372'ye çıktı, şimdiye kadar 9 milyon 253 bin 306 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 36'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 682 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 40 bin 98'e çıktı, 30 bin 637 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 8 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 564'e çıktı.

Ülkede yeni Kovid-19 vaka sayısı yeniden 600'ün üstüne çıkarken, yeni vakalardan 489'u başkent Seul ile çevresindeki Gyeonggi ve Incheon eyaletlerinde tespit edildi.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 11'i yurt içi kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt dışı kaynakların 9'u Şanghay'da, biri Guangdong diğeri ise Fucien eyaletinde saptandı.

Yurt içi kaynaklı vaka ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 673'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 754 kişi iyileşti.







