Hindistan cevizli pamuk kek nasıl yapılır? | Hindistan cevizli pamuk kek tarifi
Hindistan cevizli pamuk kek nasıl yapılır? Hindistan cevizli pamuk kek tarifi nasıl? Hindistan cevizli pamuk kek tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Yumuşak dokusu ve yoğun kıvamı ile lezzetine doyum olunamayan Hindistan cevizli pamuk kek tarifi merak ediliyor. Hindistan cevizli pamuk keki diğer keklerden ayıran özelliğinin içerisinde nişasta olması nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Hindistan cevizli pamuk kek nasıl yapılır?
Hindistan cevizli pamuk kek tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 çay bardağı hindistan cevizi, 3/4 su bardağı süt, 1 su bardağı nişasta, 2,5 su bardağı un, 2 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu
Hindistan cevizli pamuk kek nasıl yapılır?
Yumurtaları bir kabın içerisine kırın ve üzerine toz şeker ekleyin. Ardından güzelce çırpın. Çırpılan malzemelerin üzerine süt, sıvı yağ, hindistan cevizi ve vanilyayı da ekleyin.
Daha sonra karışıma un, nişasta ve kabartma tozunu da eleyerek ekleyin. Spatula yardımıyla tüm malzemeleri birbirine güzelce yedirmeniz gerekir.
Yağlanmış orta boy bir kek kalıbının içerisine kek harcınızı koyun. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-40 dakika arası pişirmeniz gerekir. Pişme süresi fırınınızın performansına göre farklılık gösterebilmektedir.
Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
Tercihe bağlı olarak servis ederken üzerine Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz.