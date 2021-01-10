Hindistan cevizli pamuk kek nasıl yapılır? Hindistan cevizli pamuk kek tarifi nasıl? Hindistan cevizli pamuk kek tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Yumuşak dokusu ve yoğun kıvamı ile lezzetine doyum olunamayan Hindistan cevizli pamuk kek tarifi merak ediliyor. Hindistan cevizli pamuk keki diğer keklerden ayıran özelliğinin içerisinde nişasta olması nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Hindistan cevizli pamuk kek nasıl yapılır?