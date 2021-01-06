Hindistan cevizli kartopu nasıl yapılır? | Hindistan cevizli kartopu tarifi

Hindistan cevizli kartopu tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

200 ml.krema (soğuk), 1 su bardağı toz şeker, 3-4 su bardağı Hindistan cevizi

Hindistan cevizli kartopu nasıl yapılır?

İlk öncelikle kremayı toz şekerle birlikte bir kaba almalısınız. Krema hafifçe kabarıp şekerler eriyene dek mikserle çırpmanız gerekir.

Hindistan cevizini 3 seferde olmak üzere azar azar kremaya ekleyip spatula yardımıyla karıştırınız. Kıvamını kontrol edip eğer gerekliyse biraz daha Hindistan cevizi ilave edebilirsiniz. Daha sonra 30 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakınız.

Hazırladığınız karışımı buzdolabından çıkardıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalara kopararak avucunuzun içinde yuvarlayarak şekil vermelisiniz. Dilerseniz çikolatalı sos dökerek veya sade haliyle servis edebilirsiniz. Buzdolabında muhafaza etmeyi ihmal etmeyin.

Hazırladığınız kartoplarını benmari usulü erittiğiniz bitter çikolata ile kaplayıp o şekilde de servis edebilirsiniz, afiyet olsun…