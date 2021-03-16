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Kadın - Aile Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi | Hindistan cevizli bardak tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi | Hindistan cevizli bardak tatlısı nasıl yapılır?

Sütlü tatlılar tarifine Hindistan cevizini de ekleyerek farklı bir lezzete ulaşabilirsiniz. Hindistan cevizli bardak tatlısı yapımının pratik olmasının yanı sıra lezzetine de doyum olmuyor. Çaylarınızın yanında Hindistan cevizli bardak tatlısı farklı bir lezzete kavuşuyor. Peki, Hindistan cevizli bardak tatlısı nasıl yapılır? Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:17:00 -
Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi | Hindistan cevizli bardak tatlısı nasıl yapılır?

Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 paket vanilin, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı tereyağı

Üzerini kaplamak için 1,5 su bardağı Hindistan cevizi yeterli olacaktır.

Hindistan cevizli bardak tatlısı nasıl yapılır?

Tereyağı hariç tüm muhallebi malzemelerini bir tencereye koyun. Kıvam akana kadar çırpma teli yardımıyla karıştırın ve pişirin.

Ocaktan almadan önce içerisine tereyağını ekleyin. Tereyağı içerisinde güzelce eriyip tüm malzemelerle buluşunca ocaktan alabilirsiniz.

Standart boy bir su bardağını su yardımıyla güzelce ıslatmalısınız. Muhallebinizi ocaktan alınca karıştırarak ılıtmanız gerekir. Daha sonra su bardağına koyun.

Su bardağının tabanına kadar her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Muhallebi bitene kadar bardaklara paylaştırmanız gerekir. Bunları oda sıcaklığında soğutup daha sonra buzdolabında en az 3 saat kadar tutun.

Soğuduktan sonra bardağı ters çevirip muhallebinizi dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekir. Muhallebiyi bıçak yardımıyla ortadan ikiye ya da dilerseniz üçe bölebilirsiniz.

Hindistan cevizini yayvan bir tabağın içerisine yaymalısınız. Parçaları Hindistan cevizine güzelce bulayıp servis tabağına alabilirsiniz. Dilerseniz üzerini karanfil taneleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

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