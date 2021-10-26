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Kadın - Aile Hindistan cevizi yağının zararları
Kadın - Aile

Hindistan cevizi yağının zararları

Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitleri (MCFA)’nin en önemli kaynaklarından birisidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 08:52:00 - 2021-10-26 13:05:46
Hindistan cevizi yağının zararları

Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitleri (MCFA)’nin en önemli kaynaklarından birisidir. Ancak Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitlerinden zengin olduğundan özellikle akneye, komedona yatkın olan ciltlerde gözeneklerin tıkamasına, komedon gelişimine, akne oluşmasına neden olabilir.

Yağlı cilt yapısına sahip olan kişilerde cildin yağ oranın artmasına, komedon çıkmasına sebep olabileceğinden hindistan cevizi yağı içeren ürünler bu cilt yapısına sahip kişilerde önerilmez. Bu nedenle hindistan cevizine alerjisi olan kişiler içinde bu ürünler uygun değildir, egzama tarzı döküntülere neden olabilir.

Hindistan cevizi yağının diğer zararları:

-Özellikle cildi normalden daha yağlı olan kişilerde sivilcelenmeye sebep olabilir.

-Fazla tüketim sonucu kolesterolü yükseltir ve kalp damar hastalıkları riskini artırır.

-Bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. İshale sebep olabilir.

-Özellikle alerjik bünyeye sahip olanların dikkatli tüketmesi gerekir.

-Hipotiroid olan çocuklarda, tiroit bezinin yanlış çalışmasına sebep olabilir.

-Hindistan cevizi yağı kalbe zarar verebilir. Çünkü içerisinde bulunan doymamış yağ miktarı doymuş yağın zararlı etkisini azaltacak kadar fazla değildir.

-Hindistan cevizi ile detoks yapanların baş ağrısı yaşayabileceği üzerinde durulmaktadır.

-Kandaki toksin düzeyinin artmasına da sebep olabilir.

-Karaciğer hastalığınız veya şekeriniz varsa orta zincirli yağ asitlerini tüketirken dikkatli davranmalısınız.

 

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