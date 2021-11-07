Hindistan cevizi yağının cilde faydaları nelerdir?
Ağız, kalp ve diğer sağlık yararları için son zamanlarda kullanımı popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı uzmanlar tarafından öneriliyor.
Ağız, kalp ve diğer sağlık yararları için son zamanlarda kullanımı popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı uzmanlar tarafından öneriliyor. Hindistan cevizi daha çok tropik bölgelerde yetişir. Saçtan cilde pek alanda faydalanılabilen Hindistan cevizi yağı, beyaz etli bölümünün kurutulup soğuk sıkım yöntemiyle sıkılmasıyla elde ediliyor
Hindistan cevizi yağının cildimize faydaları nelerdir?
- Hindistan cevizi yağı cilt kuruluğuna iyi gelir
- Doğal bir nemlendiricidir
- Cilt bariyerinin onarılmasınısağlar
- Ciltteki lekeleri giderir
- Cilt yaralarını iyileştirir
- Cildi besler
- Pişikleri önler ve iyileştirir
- Cilt temizleyici olarak kullanılabilir
- Vücuttaki çatlaklarla mücadele eder
Hindistan cevizi yağı cilde nasıl uygulanır?
Hindistan cevizi yağının bu özelliğinden faydalanmak için bir cezvede Hindistan cevizi yağını ısıtın. Ardından ciltteki lekenin üzerine 10 dakika kadar masaj yaparak yağı uygulayın. Yağın cilt tarafından emilmesi için bir saat kadar beklemelisiniz. Sürenin sonunda cildinizi temizleyerek yağdan arındırın.