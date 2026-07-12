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Ekonomi
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Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

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AA Giriş Tarihi:

Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 51 ülkeye 401 milyon 193 bin dolarlık domates ihraç etti.

#1
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 259 milyon 448 bin dolar olan domates ihracatı, bu yılın aynı döneminde 252 milyon 509 bin dolar olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

Yılın ilk 6 ayında 46 ülkeye domates ihraç eden Türkiye'nin en büyük pazarı 65 milyon 467 bin dolarla Romanya oldu. Bu ülkeyi 31 milyon 892 bin dolarla Rusya ve 28 milyon 260 bin dolarla Ukrayna izledi.

#3
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen domates ihracatı 252 milyon 509 bin dolara ulaştı. Yılın ilk 6 ayında domates ihraç edilen ülke sayısı ise 46 oldu.

#4
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, domates ihracatının ülke ekonomisi açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

#5
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 264 bin ton domates ihraç edilirken bu yıl 161 bin 679 ton ihracat gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, miktardaki düşüşe rağmen ihracat gelirindeki gerilemenin sınırlı kaldığını ifade etti.

#6
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

KİLOGRAM BAŞINA İHRACAT DEĞERİ YÜKSELDİ: Yılmaz, kilogram başına ihracat değerinin yükseldiğine dikkati çekerek, "Daha az miktarda ürün ihraç etmemize rağmen ürünümüzün kilogram fiyatındaki artış sayesinde gelir kaybımız sınırlı kaldı. Bu durum, Türk domatesinin uluslararası pazarlarda değer kazandığını ve daha yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu gösteriyor." dedi.

#7
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

İç piyasadaki güçlü talebin de ihracat miktarını etkilediğini dile getiren Yılmaz, üreticilerin kaliteli üretim, sürdürülebilir tarım ve yeni pazar arayışına odaklandığını belirtti.

#8
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

Türk domatesinin kalite ve lezzetiyle dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ağustos sonu, eylül başı itibarıyla ihracatın yeniden hız kazanacağını tahmin ediyoruz. Özellikle son çeyrekte fiyatlar açısından beklentimiz olumlu yönde." diye konuştu.

#9
Foto - Domatesimizi sevdiler! 6 ayda ihracatı 252 milyon doları aştı

Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve aşırı sıcakların üretim takvimini etkilediğini aktaran Yılmaz, bu durumun önümüzdeki dönemde arzı sınırlayabileceğini belirterek, yılın son çeyreğinde daha yüksek fiyatlarla güçlü bir ihracat dönemi beklediklerini sözlerine ekledi.

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