Hindistan cevizi yağı: maske tarifleri ve faydaları
Hindistan cevizi yağı, meyvesi preslenerek elde edilir.
Hindistan cevizi yağı sağlığa faydalarının yanı sıra, cilt ve saç bakımında çok etkilidir ve yemeklerde bitkisel yağ yerine kullanılabilir.
Hindistan cevizinin faydaları
- İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir
- Böbrek sağlığını korur
- Basur (hemoroid) hastalığını önleyebilir
- Tiroid bezinin sağlıklı çalışmasını sağlar
- Parazit oluşumunu engeller
- Reflüye iyi gelir
- Kalp ve damar sağlığını korur
- Kronik yorgunluğa iyi gelir
- Hormon düzenleyicidir
- Gaz ve kusmaya karşı etkilidir.
Hindistan cevizi yağı, bitkisel kökenli olmasına rağmen hayvansal kaynaklı yağlar gibi doymuş yağ içerir. Bu nedenle tüketim miktarı ve sıklığı kontrol altına alınmalıdır. Fazla tüketim sonucu kolesterolü yükseltir ve kalp damar hastalıkları riskini artırır.
Hindistan cevizi yağı, çiğ ve olgun Hindistan cevizinden elde edilen yenilebilir bir yağdır. Hindistan cevizi yağı saç bakımı, kozmetik, renklendirici yapımı, deterjan kokusu, gıda ve emülgatör olarak kullanılır. Hindistan cevizi yağı saç bakım ürünlerinde de yaygın olarak kullanılır.
Hindistan cevizi yağı zayıflamak için nasıl kullanılır?
İçerisine bir miktar Hindistan cevizi yağı eklenmelidir. Aynı zamanda üzerine sıcak su ekleyin. Hindistan cevizi yağı sıcak süt içerisinde hızlı bir şekilde eriyecektir. Akşam yemeğinden sonra ya da ikindi vakitlerinde güvenli şekilde tüketilebilir.