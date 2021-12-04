Hindistan cevizi yağı: maske tarifleri ve faydaları

Hindistan cevizi yağı sağlığa faydalarının yanı sıra, cilt ve saç bakımında çok etkilidir ve yemeklerde bitkisel yağ yerine kullanılabilir.

Hindistan cevizinin faydaları

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir

Böbrek sağlığını korur

Basur (hemoroid) hastalığını önleyebilir

Tiroid bezinin sağlıklı çalışmasını sağlar

Parazit oluşumunu engeller

Reflüye iyi gelir

Kalp ve damar sağlığını korur

Kronik yorgunluğa iyi gelir

Hormon düzenleyicidir

Gaz ve kusmaya karşı etkilidir.

Hindistan cevizi yağı, bitkisel kökenli olmasına rağmen hayvansal kaynaklı yağlar gibi doymuş yağ içerir. Bu nedenle tüketim miktarı ve sıklığı kontrol altına alınmalıdır. Fazla tüketim sonucu kolesterolü yükseltir ve kalp damar hastalıkları riskini artırır.

Hindistan cevizi yağı, çiğ ve olgun Hindistan cevizinden elde edilen yenilebilir bir yağdır. Hindistan cevizi yağı saç bakımı, kozmetik, renklendirici yapımı, deterjan kokusu, gıda ve emülgatör olarak kullanılır. Hindistan cevizi yağı saç bakım ürünlerinde de yaygın olarak kullanılır.

Hindistan cevizi yağı zayıflamak için nasıl kullanılır?

İçerisine bir miktar Hindistan cevizi yağı eklenmelidir. Aynı zamanda üzerine sıcak su ekleyin. Hindistan cevizi yağı sıcak süt içerisinde hızlı bir şekilde eriyecektir. Akşam yemeğinden sonra ya da ikindi vakitlerinde güvenli şekilde tüketilebilir.