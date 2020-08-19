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Aktüel Hindistan, Cammu Keşmir'den 10 bin paramiliter askeri geri çekiyor
Aktüel

Hindistan, Cammu Keşmir'den 10 bin paramiliter askeri geri çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:35:01 -
Hindistan, Cammu Keşmir'den 10 bin paramiliter askeri geri çekiyor

ANKARA (AA) - Hindistan yönetiminin, Cammu Keşmir'den 10 bin paramiliter Hint askerinin acil olarak geri çekilmesini emrettiği bildirildi.

Indian Express gazetesindeki habere göre, merkezi yönetim, bölgedeki 10 bin paramiliter askerin acil olarak ülkenin diğer bölgelerindeki birliklerine geri dönmelerini emretti.

Söz konusu emrin, İçişleri Bakanlığının bölgede güvenlik gücü konuşlandırılmasını yeniden gözden geçirmesinin ardından verildiği belirtiliyor.

Birliklerin bölgeden ayrılmasının bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu birlikler, geçen yıl ağustosta Hint yönetiminin Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasıyla birlikte önleyici tedbir olarak bölgeye sevk edilen on binlerce güvenlik gücü arasında yer alıyordu.

Aralıktan bu yana geri çekilen paramiliter Hint askerlerinin sayısının 7 binin üzerinde olduğu kaydediliyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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