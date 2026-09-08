Hindistan bir tarihi camiyi daha yıktı!

Hindistan’da Müslümanlara ait yapıların “kaçak yapı” ve “kamu arazisi işgali” gerekçeleriyle yıkılması sürerken, Uttar Pradeş eyaletinin Saharanpur kentinde yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen bir cami daha yıkıldı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Saharanpur kentinde, yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen bir cami, kamu arazisi üzerinde "kaçak yapı" olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Yetkililer, Saharanpur'daki yerel yönetimin yerleşkesi içerisinde bulunan caminin, "hükümete ait arazi üzerinde izinsiz inşa edildiğini" öne sürdü. Yıkım kararının, eski Bajrang Dal eyalet koordinatörü Vikas Tyagi'nin camiye ilişkin şikayetinin ardından gündeme geldiği bildirildi.

Tyagi, "caminin kamu arazisi üzerinde yasadışı şekilde inşa edildiğini ve ticari amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.

Cami yönetimi: 150 yıllık ve vakıf arazisi

Cami yönetimi ise söz konusu iddiaları reddederek arazinin vakıf mülkü olduğunu ve caminin yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip bulunduğunu belirtti.

Yönetim üyeleri, caminin bölgede bulunan hükümet binalarından önce inşa edildiğini savunarak, mülkiyet iddialarını destekleyen ve 1911 yılına kadar uzanan belgelere sahip olduklarını ifade etti.

Ancak yetkililer, cami yönetiminin mahkemeye mülkiyet iddiasını destekleyecek yeterli kanıt sunamadığını iddia etti.

Bölge mahkemesinin, yerel yönetimin camiyi "yasadışı yapı" olarak nitelendiren kararını onamasından üç gün sonra yıkım gerçekleştirildi.

Müslümanlara ait yapıların yıkımı sürüyor

Hindistan'da son dönemde Müslümanlara ait cami, medrese, türbe, ev ve iş yerlerinin "kaçak yapı", "kamu arazisi işgali" veya altyapı çalışmaları gibi gerekçelerle yıkılması sık sık gündeme geliyor.

2 Eylül'de Madya Pradeş eyaletinde bir cami, bu kez yol genişletme çalışması gerekçe gösterilerek yıkılmıştı. Belediye ekiplerinin yürüttüğü yıkım sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgedeki Müslümanların tepki göstermesi üzerine polis ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Belediye yönetiminden Santosh Tagore, yapının yol genişletme projesi kapsamında yıkıldığını savunurken, cami komitesi caminin 100 ila 150 yıllık olduğunu belirtmişti.

Ağustos ayı sonunda ise Uttar Pradeş'in Muzaffernagar bölgesindeki Phulat köyünde bulunan Darul Ulum Rahimiye Medresesi'nin bazı bölümleri yıkılmıştı. Haziran ayında Uttar Pradeş'in Sambhal bölgesindeki Mustafa Kadri Camii ile bölgede bulunan bir türbe, "kamu arazisi işgali" gerekçesiyle yıkılmıştı.

Temmuz ayında da Gucerat eyaletinin Kutch bölgesinde yürütülen "işgal karşıtı operasyon" kapsamında camiler, mezarlar, evler ve iş yerlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 yapı yıkılmıştı.

Kaynak: Mepa News