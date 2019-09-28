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Hindistan baskıyı arttırıyor

Pakistan başbakanı İmran Khan’ın BM’de yaptığı konuşmanın ardından Keşmir halkının destek gösterilerinden çekinen yetkililer, Keşmir’deki baskıları arttırdı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:56
Hindistan baskıyı arttırıyor

Münübe Yılmaz

Pakistan başbakanı İmran Khan’ın BM’de yaptığı konuşmanın ardından Keşmir halkının destek gösterilerinden çekinen yetkililer, Keşmir’deki baskıları arttırdı. Khan’ın BM Genel Kurulu'nda "Burada söylüyorum; Keşmirliler karşılık verecek ve iki nükleer güç Hindistan ile Pakistan karşı karşıya gelecek. Bunun sorumluluğu BM'nin omuzlarında. 1,3 milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?" ifadelerini kullandığı konuşmasından sonra Cuma gecesi Keşmir’in bağımsızlığı için sokaklara dökülen yüzlerce Keşmirli’ye müdahale eden polis, gerekirse destek kuvvetlerinin geleceğini duyurdu. Srinagar’ın yakınındaki Soura bölgesinde Hindistan karşıtı protestolarda Müslümanlarla çatışmaya giren polis, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. 2018 Ağustos ayında göreve gelen İmran Khan, Hindistan’a diyalog çağrılarında bulunmuş fakat milliyetçi söylemleri kullanan Hindistan hükümeti Khan’ın çağrılarına olumsuz cevap vererek, Keşmir’in özerkliğini kaldırarak Müslümanlar üzerindeki baskıyı arttırmışıtı.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:56
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