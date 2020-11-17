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Aktüel Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya donanmalarından ortak tatbikat
Aktüel

Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya donanmalarından ortak tatbikat

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:06:53 -
Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya donanmalarından ortak tatbikat

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya donanmaları, Umman Denizi'nin kuzeyinde ortak tatbikat yaptı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, "4 canlı demokrasinin denizcilikle ilgili meselelerdeki görüşlerinin birbirlerine daha da yakınlaştığının altını çizdiği" ifade edildi.

Çin'in, Hint Pasifiği'nde artan iddialarına karşı bölgesel bir girişim olarak görülen Malabar tatbikatının ilk aşaması, 3-6 Kasım'da Bengal Körfezi'nde yapılmıştı.

Tatbikata, Hindistan'ın Vikramaditya, ABD'nin Nimitz gemisi, Avustralya'nın Ballarat fırkateyni, Japonya'nın Murasame destroyeri, denizaltılar ve savaş uçakları katıldı.

Malabar tatbikatlarının ilki Hindistan ve ABD donanmaları tarafından 1992'de yapılmıştı.


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