Hıncal Uluç'tan sert sözler! 'Tarkan benim için bitti'

Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen 'meydan okuma / challenge' akımına dahil oldu. Yıldız Tilbe, Twitter hesabından evden şarkı söyleyerek sanatçı dostlarına çağrıda bulundu. İlk pası Kış Güneşi şarkısını söyleyerek Tarkan'a attı. Ancak Tarkan bu isteği geri çevirdi. Tarkan yaptığı açıklamada "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" ifadelerini kullandı.

"Tarkan benim için bitti"

Konuyu gündemine alan gazeteci Hıncal Uluç ise davranışından dolayı Tarkan'ı sert sözlerle eleştirdi. Tarkan'ın "Uyan" şarkısının sözlerini yazan Uluç, "Bunları söyleyen ve tüm ülke insanına söyleten Tarkan, şimdi, tıpkısının aynisi bir çığlık, hem de kendi meslektaşları, şarkılarında, plaklarında, konserlerinde kendisi için çalan, vokal yapan bugünün aç meslektaşları için atılan bir 'çığlık' için 'Ne işe hizmet edeceğini pek anlamadım' diyebiliyorsa, bunun bir tek anlamı var... Tarkan benim için bitti!" görüşlerini paylaştı.