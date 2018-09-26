Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Beşiktaş'ın şu kadrosuna layık bir hoca değildir

Spor yazarı Hıncal Uluç Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Aspor'da değerlendirdi.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN KONTROLLÜ OYNAMADIĞI MAÇ MI VAR?"

Şenol Güneş'in kontrollü oynamadığı bir maç söylesenize bana! 1999'da bilmem ne maçında ben kontrollü oynamadım. Kontrollü oynamak Şenol Güneş'in mizahındaki göz boyama lafı. Korkak oynadım diyemediği için kontrollü oynuyorum diyor. Hangi kontrol?

"ŞENOL GÜNEŞ KORKAK VE BEŞİKTAŞ'IN ŞU KADROSUNA LAYIK BİR HOCA DEĞİL"

Utanç verici bir derbi oynandı. Şenol Güneş'in iki büyük şeyi var değiştiremedi. Korkak. Sempati ve antipatiyle yönetiyor takımı. Mustafa Pektemek, Vagner Love ve Quaresma'yı sevmiyor. Oynattığı zaman Quaresma'ya yaptığını yapıyor. 90. dakikada Quaresma'yı niye alıyorsun kenara? Gol yemekten mi korkuyorsun? 3 dakika uzamış zaten maç. Şenol Güneş şu kadrolu Beşiktaş'a layık bir hoca değildir.