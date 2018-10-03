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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe yorumu: Uyuşuk futbol oynatan Aykut Kocaman'ı getirmeye çalışıyorlar

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin son durumunu yorumlarken eski teknik direktör Aykut Kocaman hakkında da sert açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 03:27
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe yorumu: Uyuşuk futbol oynatan Aykut Kocaman'ı getirmeye çalışıyorlar

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun yerine Aykut Kocaman'ın geleceği yönündeki iddialar hakkında Hıncal Uluç, A Spor'da sert eleştiriler yaptı.Hıncal Uluç şunları söyledi:

''UYUŞUK FUTBOL OYNATAN AYKUT KOCAMAN'I GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Cocu'yu yerin dibine sokanların %99 Aykut Kocaman geri nasıl getirilir diye düşünüyor. Açık söylüyorum. Ali Koç'u tükürdüğünü yalamaya, yeni Fenerbahçe sloganını bitirmeye, bu kulübü Fenerbahçe tribünlerini bomboş bırakan, uyuşuk futbol oynatan Aykut Kocaman'ı getirmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe gol atmak için oynar arkadaş. Onun için Türkiye'nin en iyi futbolcuları Fenerbahçe'de yetişti ve özellikle hücuma dönük adamlar. Fenerbahçe ve büyük takım futbolu bu. Ancak yapmak istenen şey bir tezgahtır. Ali Koç'u başarısız göstermek, tükürdüğünü yalamak...

Büyük takım sahaya gol yememek için çıkmaz. Real Madrid ile deplasmanda oynadığın zaman çıkarsın. Amacın elemek ise bunu yaparsın.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 03:27
  1. Hıncal Uluç
  2. Aykut Kocaman
  3. Fenerbahçe

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