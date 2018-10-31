Hıncal Uluç'tan derbi yorumu: Favorim Fenerbahçe

Spor yorumcu Hıncan Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında önemli açıklamalarda bulunurken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi de yorumladı.

''FAVORİM FENERBAHÇE''

Hıncal Uluç: ''Benim derbide favorim Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe'den iyi bir 11 seçilip iyi bir futbol oynatılabileceğini biliyorum. Şu gördüğüm Galatasaray'dan, bu gördüğüm Fatih Hoca ile bir şey ümit etmemem gerektiğini de biliyorum.''