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Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum: Fatih Terim'e tahammül etmem ama Cocu'ya tahammül ederim

Spor yazarı Hıncal Uluç Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:26
Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum: Fatih Terim'e tahammül etmem ama Cocu'ya tahammül ederim

Süper Lig 8. haftasnda oynanan Antalyaspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçlarını değerlendiren Hıncal Uluç, A Spor'da Fatih Terim'i eleştirdi ve zirve adayları arasında en fazla tahammülü hak eden teknik direktörün Cocu olduğunu söyledi.

"EN MAZUR GÖRDÜĞÜM COCU"

Bütün bu büyük takım hocaları içinde en mazur gördüğüm adam hala Cocu. İlk defa geldiği bir ülkede yeni Fenerbahçe için geldi. Ortada karışık bir kadro tablosu var. Bu karışıklık içinde uğraşmak zorunda. Cocu 'ya muhteşem teknik direktör demiyorum. Ancak diyorum ki, ben artık Şenol Güneş'e tahammül etmem. Abdullah Avcı'ya, Fatih Terim'e tahammül etmem artık. Cocu'nun daha yolu var.

"BÜLENT KORKMAZ'IN ÖDÜ PATLIYOR"

Antalyaspor 5-0 yenilse ne olacak? Ancak 1-0 kazansa liderliğe yükselecek. Antalyaspor kendi sahasında oynuyor ve Porto'dan yorgun dönen Galatasaray var karşıda. Ödü patlıyor! İnsan biraz utanır. Senin soyadın Korkmaz ya! Sen 17 yaşında Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başladın. Acaba dedim ki, Bülent Korkmaz Galatasaray'ı yenmek istemiyor mu?

"FATİH TERİM'E DEĞİL, COCU'YA TAHAMMÜN EDERİM"

Peki Fatih Terim ne yaptı? Antalyaspor karşısında 75 dakika sürekli rakibe orta açan takımını seyretti. Kenarda sihirbaz değil eğer antrenör olsaydı zaten 75 dakika beklemezdi. Bu Galatasaray, bu Antalyaspor üzerinde bu kötü topu oynuyorsa, Cocu Başakşehir'i perişan edecek derecede pozisyonları buluyorsa ben Fatih Terim'e değil, Cocu'ya tahammül ederim.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 12:26
  1. Antalya
  2. Hıncal Uluç
  3. Fatih Terim
  4. Galatasaray
  5. Phillip Cocu
  6. Fenerbahçe

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