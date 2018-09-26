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Hıncal Uluç'tan çarpıcı sözler! 'Muslera Galatasaray'dan derhal kovulmalı'

Spor yazarı ve yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera hakkında çok sert ifadelerde bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:05
Hıncal Uluç'tan çarpıcı sözler! 'Muslera Galatasaray'dan derhal kovulmalı'

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç şunları söyledi:

"Mesela bana sorarsanız takımın yüz karası Muslera, sebep olduğu aptalca penaltıdan sonra hak ettiği sarı kartı da görse, ikinci sarıdan atılacaktı. (Belki de iyi olacaktı ya..) Benim tabelacı medyam, bu defa gerçekleri görebildi sanki. Muslera denen adam, Galatasaray'dan kovulmalı. Çünkü kendisini Çatladıkapıspor kalecisi zannediyor. Galatasaray'ın, büyük takımın farkında değil. Maç başlamış, daha 0-0, Akhisarspor'la oynuyorsun, 35 saniyede atıyor autu. Bir tane topu hızlı soktu mu oyuna? Muslera takımın kaptanı, oyunu yavaşlatan o."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:05
  1. Hıncal Uluç
  2. Muslera
  3. Galatasaray
  4. Akhisarspor
  5. Fernando Muslera

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