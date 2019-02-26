0553 313 94 23

Hilmi Güler: "Fındığa sahip çıkacağız"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, "Fındık bizim temel meselemiz.

26 Şubat 2019 Salı 13:30
Hilmi Güler: "Fındığa sahip çıkacağız"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, "Fındık bizim temel meselemiz. Fındığa sahip çıkacağız. Yeni dönemde hem işsizliği önlemeye çalışacağız hem de ekonomiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz" dedi.


AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu’nun Kumru ilçesine giderek, vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Güler’e ziyaretleri sırasında Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu ve AK Parti Kumru Belediye Başkan adayı Yusuf Yalçova da eşlik etti. İlçede coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, partisinin Kumru ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Güler, sonrasında ilçede dolaşarak sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.



“Ordu’da ne varsa Kumru’da da aynısı olacak’


Kumru ziyaretinde Ordu’nun ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Güler, "Ülkemiz dünyada büyük bir yarışın içerisinde. Ordu’nun ülke ekonomisi içerisinde alması gerektiği bir yer var. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Belediyecilik bizim bugün başlayan bir görevimiz değil. 25 yıldır belediyecilik çalışmalarının içerisindeyiz. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesine adım atarken binanın içerisine beraber girdik. İstanbul pek çok ülkeden büyük bir şehir. Ülke büyüklüğündeki kutsal bir şehirde hizmet ettik. Şimdi benim için kutsal ikinci bir şehir olan Ordu’ya geldim. Eğer ki seçilirsek Ordu’da ne varsa inşallah Kumru’da da aynıları olacak" şeklinde konuştu.



“Fındığa sahip çıkacağız”


Yeni dönemde çalışmalarının işsizliği önlemeye ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya yönelik olacağını da kaydeden Güler, "Bizim bütün amacımız sizin yüzünüzü güldürmek, sizleri rahat ettirmek. Bunu yaparken mütevazı olacağız. Biz gönül adamıyız ve gönül belediyeciliğini bunun için yapıyoruz. Belediyeler artık asfaltla, kaldırımla, çöple uğraşmıyor. Yeni dönemde sosyal projelere ağırlık vereceğiz. Ben bakan olmadan önce de Ordu’nun sorunlarıyla yakından ilgilendim. Benim amacım bir şey olmak değil bir şey yapmak. Tabii bir şeyleri yaparken de bunu hep birlikte yapacağız. Somut çalışmalar üzerindeyiz. Fındık zaten bizim temel meselemiz. Fındığa sahip çıkacağız. Belediyenin yapısında bununla ilgilenmeye müsait mevzuat da var. Lisanslı depoculuk da dahil olmak üzere bu konuyla alakalı çalışmalarımız bitti. Sadece bunların 31 Mart’tan sonra anons edilmesi kalacak. Yeni dönemde hem işsizliği önlemeye çalışacağız hem de ekonomiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor
    1. Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor
    2. Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum..
    3. Açığa alınan üsteğmen Sivas'ta..
    4. Manisa BBSK yarıştan kopmak istemiyor
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    6. En önemli hap: Huzur
    7. İşte samimi anlarıyla Başkan Erdoğan!
    8. Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları..
    9. İşte neştersiz güzelliğin sırrı
    10. FETÖ sanığından ‘katalog evliliği’..
    11. "Nadir Hastalıklar Ağı" kuruldu
    12. Çetin: "Tüm inançlara saygılı ve eşit..
    13. CHP’ye Bodrum şok
    14. Baba ocağına dönüş hızlandı
    15. Alan “5 yıl bizlere vekalet verin ”
    16. Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası
    17. 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç..
    18. CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi..
    19. Suriyeli muhaliflerden Rukban Kampı..
    20. Hilmi Güler: "Fındığa sahip çıkacağız"
    21. Nijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyor
    22. Turkcell'den Barselona'da "Blockchain"..
    23. AB'nin demokrasi ve idam ikiyüzlülüğü
    24. Şıktaşlı’dan ‘Suda yüzde 40 indirim’..
    25. Başkan Yılmaz, Kaymakam Karaca’yı..
    26. E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali..
    27. Zihni Şahin: “Sevgiyle birlikte..
    28. Tarsus’ta silahla yaralama
    29. Prof. Dr. Fuat Sezgin ’Din, Bilim ve..
    30. Terör örgütü PYD/YPG üyeliğinden..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti