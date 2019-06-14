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Hilmi Güler ezber bozdu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

14 Haziran 2019 Cuma 14:24
Hilmi Güler ezber bozdu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak tarım ve hayvancılık alanında uyguladığı projeler ile dikkat çekiyor. Güler, koyunculuk alanında et ve süt veriminin arttırılması için 15 çiftçiye 330 küçükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştirdi.


Tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye tarafından ‘İl Genelinde Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi’ başlatıldı. Proje kapsamında 15 çiftçiye küçükbaş hayvanları düzenlenen törenle teslim edildi. Her bir çiftçi için 20’şer koyun, ikişer de koç dağıtımının yapıldığı törende çiftçiler, çektikleri kura ile küçükbaş hayvanların sahibi oldu.



“Ordu’da yeni bir hareket başlatıyoruz”


Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan mezbaha sahasında düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, böyle bir projeye imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Güler, “Çok santral ve barajlar yaptık ama bunun gibi anlamlı olan çok az. Çünkü hem canlı veriyoruz hem bunlarla Türkiye’de ve Ordu’da yeni bir hareket başlatıyoruz” dedi.



“Fındıkla koyun, gerisi oyun”


Konuşmasında, üretmenin önemine de değinen Başkan Güler, “Bugün bir sözümüzü daha gerçekleştiriyoruz. 300 tane koyun, 30 tane tane de damızlık koç ile fındığın ilk başlangıcı gibi bir hareket başlatıyoruz. Genellikle tarımda ‘buğday ile koyun, gerisi oyun’ ifadesi vardır. Ben bunu ‘fındıkla koyun, gerisi oyun’ diyorum. Meralarımızın azlığını ifade edebiliriz ama bizim fındık bahçelerimizin altı aslında hep mera. Fındık bir ay uğraşılan bir ürün değil. Bütün yıl boyunca onun bahçesi koyunculukta, tavukçulukta kullanılabilecek, aynı zamanda tarımda kullanılacak, bitkisel üretimde kullanılacak diğer ürünlerde kullanılacak alanlar. Çinliler ormanların ve ağaçların altını dahi kullanıyorlar. Hem buharlaşmayı önlüyor, hem de yeni ürünler ortaya çıkıyor. Düşünen Ordu derken, fındık bahçelerimizin dibini de düşüneceğiz” diyerek, dağıtılan küçükbaş hayvanların hayırlı olması temennisinde bulundu.



“Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da koyun yetiştiriciliği artıyor”


İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kırmızı et üretiminin arttırılması adına geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kırmızı et üretiminin, artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığına değinen Yılmaz, “2018 yılı verilene bakıldığında ülkemizin et üretim miktarı 1 milyon 12 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin içerisinde sadece yüzde 10,2’si küçükbaş hayvancılıktan, geriye kalanı ise büyükbaş hayvanlardan elde edilmiştir. Ülkemizde 2010 yılından itibaren koyun mevcudumuzda bir artış yaşanmıştır. Bu ilimizde de 2010 yılından itibaren artış söz konusudur. 2010 yılında 89 bin adet olan koyun varlığımız, bugün 135 bin rakamlarına ulaşmıştır. Bu artışlar bakanlığımız verdiği desteklerle ve uygulanan güzel projeler ile gerçekleşmiştir“ dedi. Yılmaz ayrıca, dağıtılan koyunların çiftçilere hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Konuşmaların ardından çekilen kuralar ile çeşitli ilçelerden gelen 15 çiftçinin koyunları belirlendi ve teslim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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