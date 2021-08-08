CNN Türk canlı yayınında konuşan Hilmi Taşdemir, Mehmet Şimşek’e cumhurbaşkanlığı adaylık teklifi götürüldüğünü iddia etti. Daşdemir, adaylık teklifini Kılıçdaroğlu’na en yakın bir isim tarafından iletildiğini öne sürdü. Hilmi Daşdemir kimdir? Hilmi Daşdemir nereli? Hilmi Daşdemir kaç yaşında? Hilmi Daşdemir ne iş yapıyor?

Hilmi Daşdemir kamuoyunun yakından bildiği OPTİMAR Araştırma Şirketi'nin sahibi araştırmacı ve yazardır. Hilmi Daşdemir 1977 yılında dünyaya gelmiştir, yaşantısını ailesi ile birlikte Ankara’da sürdürmektedir. Baba tarafından aslen Kayseri Talas İlçesi Süleymanlı Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Dilek Koparan Daşdemir ile evlidir ve bu evliliğinden Erenalp isminde bir evladı vardır.