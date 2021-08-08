Hilmi Daşdemir kimdir? Hilmi Daşdemir nereli? Hilmi Daşdemir kaç yaşında? Hilmi Daşdemir ne iş yapıyor?
Hilmi Daşdemir kimdir? Hilmi Daşdemir, gündemi alt üst eden Mehmet Şimşek iddasını ortaya atmısından sonra Türkiye’nin gündemi bir anda değişti. CHP, HDP, İYİ Parti ve SP’nin oluşturduğu ‘beş benzemez, ‘zillet ittifakı’ olarak da ifade edilen Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı kim olacağı merak edilirken, Hilmi Taşdemir’in ortaya attığı ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisinde dahilinde Mehmet Şimşek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda teklif götürdü.’ ifadesi sonrası Hilmi Daşdemir kimdir? Hilmi Daşdemir nereli? Hilmi Daşdemir kaç yaşında? Hilmi Daşdemir ne iş yapıyor?
CNN Türk canlı yayınında konuşan Hilmi Taşdemir, Mehmet Şimşek’e cumhurbaşkanlığı adaylık teklifi götürüldüğünü iddia etti. Daşdemir, adaylık teklifini Kılıçdaroğlu’na en yakın bir isim tarafından iletildiğini öne sürdü. Hilmi Daşdemir kimdir? Hilmi Daşdemir nereli? Hilmi Daşdemir kaç yaşında? Hilmi Daşdemir ne iş yapıyor?
Hilmi Daşdemir kamuoyunun yakından bildiği OPTİMAR Araştırma Şirketi'nin sahibi araştırmacı ve yazardır. Hilmi Daşdemir 1977 yılında dünyaya gelmiştir, yaşantısını ailesi ile birlikte Ankara’da sürdürmektedir. Baba tarafından aslen Kayseri Talas İlçesi Süleymanlı Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Dilek Koparan Daşdemir ile evlidir ve bu evliliğinden Erenalp isminde bir evladı vardır.