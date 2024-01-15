Hileyle aday oldu: CHP'de adaylık krizi sonrası istifa geldi!

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olmasına rağmen ön seçimde yer almaması ve Cahit Erdem'in aday gösterilmesi üzerine CHP'den istifa etti.

Trabzon’daki tek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyesi olan Beşikdüzü'nde başkanlık görevini üstlenen Ramis Uzun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cahit Erdem’in aday gösterilmesi sebebiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 60,55 oy oranıyla Beşikdüzü Belediyesi'ni CHP'ye kazandıran Ramis Uzun geçtiğimiz hafta partisinin belediye başkan adayını belirlemek için yapılan ön seçimde yer almamıştı. Aday adaylarından Mehmet Yıldızlar'ın 133, Şakir Yenigün'ün 115, Ekrem Sezgin'in 33, Ozan Karagöz'ün 31 oy aldığı ön seçimde 229 oy alan Cahit Erdem CHP'nin Beşikdüzü Belediye başkan adayı olarak ilan edilmişti.

Ramis Uzun, geçen hafta yapılan ön seçimde yer almaması ve ön seçimde çıkan adayla kendisi arasında kamuoyu yoklaması yapılmaması üzerine bugün Büyükliman Gazeteciler Derneği'nde sert bir açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

'TARAFLI ÖRGÜTÜN DAYATMASI İLE YAPILAN ATAMA'

2019'da 118 milyon TL borç ile Türkiye’de nüfusa oranla en borçlu belediye olarak Beşikdüzü'nü devraldığını dile getiren Uzun, ilk 3 yıl içerisinde büyük zorluklar çekmelerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve diğer kardeş belediyelerin de desteğiyle bütün mahalle ve köylere hizmet ettiklerini söyledi.

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31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde yeniden CHP'den aday adayı olduğunu belirten Uzun, "Genel Merkezimizin kararı ile 5 aday ile birlikte ön seçim yapılarak, memnuniyet araştırması da yapılacağı söylendi. Memnuniyet araştırması yapılmadan ve bana bilgi verilmeden atama yapıldığını gördüm. Taraflı il ve ilçe örgütümüzün dayatması ile ön seçime dahi gidilmeden ve kamuoyu araştırması yapılmadan yapılan atama kabul edilebilir değildir" dedi.

'ÖN SEÇİM YAPILACAK DEDİLER DE GİRMEDİM Mİ'

Yapılan atamanın parti üyelerine ve halka büyük saygısızlık olduğunu dile getiren Uzun, "Şahsıma ön seçim yapılacak dediler de girmedim mi? Ön seçimden çıkacak aday adayı ile senin aranda kamuoyu araştırması yapılacak dediler de hayır mı dedim? Bunların hiçbiri yapılmadan üyelerimizin sadece yüzde 35 ile seçilen geri kalanının kabul etmediği kişi çeşitli hileler ile aday ilan edilmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir" sözlerini kullandı.

Cahit Erdem'in aday olarak atanmasını "Şahsıma ve halkımıza kurulan bir komplo" diye niteleyen Uzun, "Şahsıma, üyelerimize ve halkımıza yapılan bu komployu kınıyor, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum" sözleri ile partisinden ayrıldığını açıkladı.

DESTEK ÜYELİKLERİ VE MARKET KARTI İDDİALARI

Uzun'un 'çeşitli hileler ile aday ilan edildi' sözlerinin arka planında Cahit Erdem'in yerel seçimler öncesi adaylığını güçlendirmek için partili olmayan bir çok kişiyi kendisine oy vermesi için CHP'ye üye yaptığı ve ayrıca üyelere market alışveriş kartları dağıttığı öne sürüldü. Öte yandan CHP ilçe örgütünün Ramis Uzun ile uzun süredir anlaşmazlığı olduğu ve kendisinin aday olmamasını istedikleri biliniyor.