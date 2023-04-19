Hilal Kaplan'ın yazdıkları çılgına çevirecek! Bakalım şimdi ne olacak

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, sadece son 15 gün içerisinde hükümetin ulaşımdan savunmaya, finanstan sağlığa pek çok alanda açılışını yaptığı hizmetleri bir bir sıraladı.

"Tüm bunlara rağmen 'Erdoğan yorgun' propagandasını yapabilen bir muhalefetle karşı karşıya olmak da bizim talihsizliğimiz" ifadelerini kullanan Kaplan, şunları kaydetti:

"Sadece son 15 gün içerisinde hükümetin ulaşımdan savunmaya, finanstan sağlığa pek çok alanda açılışını yaptığı hizmetlere bir göz atalım:

Togg'un T10X modeli 3 Nisan'da teslim edildi. Ön sipariş süreci tamamlanan Togg'un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi. Yaklaşık 200 bin başvurunun yapıldığı çekilişle 20 bin kişi teslimat için hak kazandı.

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6.2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 8 Nisan'da hizmete açıldı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu Gemisi 10 Nisan'da hizmete alındı.

Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan 3.3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı 12 Nisan'da yapıldı.

Toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE 15 Nisan'da başarılı biçimde uzaya fırlatıldı ve uydudan ilk sinyal alındı.

Türkiye'yi, Amerika ve İngiltere'deki finans merkeziyle rekabet edebilir hale getirecek olan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabının açılışı 17 Nisan'da yapıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali ise 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle "nükleer tesis" statüsü kazanacak. Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülen tesis sayesinde ülkemiz nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girecek.

Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı da 23 Nisan'da testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Milli Muharip Uçak için motor çalıştırma töreni ve Hürjet'in ilk uçuş töreninin de mayıs ayı içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tüm bunlara rağmen "Erdoğan yorgun" propagandasını yapabilen bir muhalefetle karşı karşıya olmak da bizim talihsizliğimiz."