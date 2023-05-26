Hilal Kaplan'dan dikkat çeken sözler! Milyonlara çok önemli uyarı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, AK Parti'nin 13 yıllık iktidarının ardından Meclis'te çoğunluğu kaybettiği ve Türkiye'yi sarsan olayların başlangıcı olan 7 Haziran 2015 tarihini hatırlatarak, "Bu fırsatı değerlendirmezsek, 8'li masanın kavgaları, Külliye'nin çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olan Meclis'i boyun eğdirme girişimleri ve ekonomiyle birlikte güvenliğimizi de tehdit edecek türlü girişimle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Meclis ile uyumsuzluk yaşayacağını belirten Kaplan, "Tüm terör örgütlerinin 'aşkla' Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, bu tespit yazısını kaleme almayı mecbur kıldı. Umuyorum doğrulandığını görmemize gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.



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