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Siyaset Hilal Kaplan'dan bomba Davutoğlu paylaşımı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle dil döktü'
Siyaset

Hilal Kaplan'dan bomba Davutoğlu paylaşımı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle dil döktü'

Gazeteci Hilal Kaplan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu çok sinirlendirecek bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 21:22:00 -
Hilal Kaplan'dan bomba Davutoğlu paylaşımı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle dil döktü'

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Hilal Kaplan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun twitter hesabından paylaştığı 'yanılmışım' başlıklı videosudaki, "Bütün makaları elimin tersi ile ittim." sözlerine cevap verdi.

'İhanetinin boyutu MKYK kararı ile tescilenmişti'

Ahmet Davutoğlu'nun makamları elinin tersi ile ittiğini değil makamda kalmak için yalvardığını söyleyen Hilal Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

" 'Makamı elimin tersiyle ittim' demiş. Ben doğrusunu söyleyeyim: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda saatlerce dil döktü Başbakanlıkta kalmak için ama ihanetinin boyutu MKYK kararıyla zaten tescillenmişti."

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Yorumlar

Hicran yarası

Ahmet'i sevmem hilal seni hiç hiç sevmem
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Emekli

Ama Selçuk Özdağ'dan ağzının payını almış troliçe.
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