Hilal Kaplan çok sert çıktı! Bu, resmen dezenformasyon! Ne idüğü belirsiz bir iş

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, haber ajansı Reuters'ın anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan karşısında 10 puan önde olduğu haberine işaret ederek, "Kendini açık açık CHP'li olarak ifade eden birinin yaptığı anketi bir haberin ana dayanağı yapmak basın etiği açısından ne kadar uygun? Yoksa partizanlığın tarafsızlık maskesiyle örtülemediği bugünlerde bu sadece retorik bir soru olarak kalmaya mahkûm mu?" diye sordu.

Anketlerin manipülasyon olduğunu belirten Kaplan, "Bir dezenformasyon biçimi olarak anketler" başlıklı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdiği seçimlerin tamamını kazanan, dünyada emsali çok az olan bir lider. Kendi deyimiyle 'manşetlerle çarpışarak bu günlere geldi' ancak, her seçim öncesi manşetler kadar anketlerle de çarpıştı. Ne idüğü belirsiz anketlerle toplum kanaatini şekillendireceğini düşünenler bir kez daha yanılacak" dedi.



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