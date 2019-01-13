Hikmet Karaman: Rizespor camiası Trabzonspor’un büyüklüğünü kabul edecek...

2016-2017 sezonunun son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ancak Bursaspor da deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği için Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan dönemin Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, "Bu şehir bugünü unutmaz." diyerek Trabzonspor-Bursaspor maçına göndermede bulunmuştu.

Karadeniz gazetesine özel açıklamalarda bulunan Karaman, o basın toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

"Benim sözlerim Trabzonspor'a değildi"

Sözlerinin Trabzonspor'u hedef almadığını söyleyen Hikmet Karaman, “Trabzonspor ile Rizespor arasında zaten bir gerginlik vardı. Benim o sözüm de üzerine benzin dökmüş gibi oldu. Ama benim o sözüm tek bir kişiyeydi. Trabzonspor camiasına, yönetimine, oyuncusuna ve taraftarına değildi. Trabzonspor camiası ve taraftarı ile bir alıp veremediğim yok. Benim o zaman o sözü söylediğim tek bir kişi var. O söz de bana ait değil. Rizespor’un o dönemki başkanı benimle özel görüştü ve o sözü söylememi istedi. Ben de sözün nereye varacağını bilemeden o anki psikoloji ile çıktım kısa bir konuşma yapıp o sözü söyledim." ifadelerini kullandı.

"O sözleri başkan söyletti"

Söylediği sözlerin dönemin kulüp başkanı tarafından söyletildiğini dile getiren Karaman, "Maçlar bitti. Biz küme düştük. Soyunma odasına girdim. Hemen telefonumu açtım. Trabzonspor maçının gol dakikalarına ve değişikliklerine baktım. O arada Trabzon’dan Trabzonspor camiasının içinden iki meslektaşım aradı ve teknik heyetle ilgili yorumlarda bulundu. Soyunma odasında oyuncularımın o halini gördüm. Başkan benimle özel görüştü ve o cümleyi söylememi istedi. Ben de Rizespor’un menfaatleri doğrultusunda sözün nereye gideceğini bilemeden, başkana da güvendiğim için çıkıp söyledim." dedi.

"O kişi kendini biliyor"

Açıklamalarında tek bir kişiyi hedef aldığını söyleyen deneyimli teknik direktör, "Bu şehir bu günü unutmaz’ sözüm Trabzonspor camiasına değildi. Tek bir kişiyeydi. O kişi de kendini biliyor. Trabzonspor ile Rizespor arasında zaten bir sıkıntı var. Benim o sözlerim de bunların hepsinin üzerine benzin dökmüş gibi oldu. Trabzonspor, Karadeniz’in lokomotifi ve en büyüğüdür. Benim hedef tahtamda bir kişi var. Ama ben çalıştırdığım takım için ölüme giderim. O gün Rizespor’un menfaatleri için ölüme giderdim. Bugün de Kayserispor için giderim. Daha sonra bu cümle başka türlü anlaşılınca insan üzülüyor." şeklinde konuştu ve sözlerine şöyle devam etti:

"O gün söylediğim cümlenin bugün itibariyle iyi olmadığını düşünüyorum. O cümle benden gelen bir cümle değildi. Başkanın söylememi istediği bir cümle idi. Ben de o anki psikoloji ile çıktım söyledim. Şu an olsa başkana, bu sözün sonraki yıllarda iki camiaya da zarar vereceğini söylerdim. Bir defa Rizespor camiası Trabzonspor’un büyüklüğünü kabul edecek. Trabzonspor, yaşadığı şampiyonluklarla büyük bir takım. Bu bir gerçek. Oraya saygı duyacaksın. Rizespor ne? 3-4 senede bir düşen çıkan, yapılanmaya giden bir camia. Ortada bir futbol gerçeği var. Bazen takdir edip tebrik edeceksin. Bunu yapamıyorsun.”

Abdülkadir Ömür konusu

Karaman, Ersun Yanal'ın yaptığı değişiklikler hakkında konuştu ve şu sözleri söyledi:

"Dedikodular var şimdi. O günkü Abdülkadir deniyor. Peki o zaman Abdülkadir o güne kadar kaç dakika oynadı? 7 dakika. Ben Abdülkadir neden oyuna alındı derken, neden daha önceden oyuna alınmadı dedim. Hiç iddiası olmadığı maçlarda neden Abdülkadir’i oynatmadı? 5 dakika neden oynadı? Neden 1 oyuncu değiştirdi o şahıs? Mağlup durumda olan bir takım 1 oyuncu mu değiştirir? 3 oyuncu değiştirmen lazım. Mesele Abdülkadir değil, bu futbolcunun aldığı süre. Ya o zaman Trabzonspor şampiyonluğa veya Avrupa’ya oynasaydı 1 hamle mi yapacaktı o şahıs? Sen hamlelerini yaparsın, yenilirsin, o zaman hiç kimse sana bir şey demez."

"Ben o şahsı hedef alarak söylediğim cümleden pişman değilim. Belki o zaman isim vermeyerek hata yaptım. Tek hatam oydu. Şimdi olsa yine söylerim ama o şahsın ismini söyleyerek o cümleyi kurardım. Trabzonspor Alanya’ya 3-0’dan 4-3 yenildi. Ne dendi? Hoca uyudu, öyle değişiklikler mi olur... falan filan. Bırakın da biz de diyelim, neden 1 değişiklik yaptı? Neden Abdülkadir’i 5 dakika kala aldı?”

"Malum şahıs Fenerbahçe'de"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak olan Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Hikmet Karaman, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

"O zamandan sonra o malum şahıs ile konuşma fırsatım olmadı, olmaz da. Şimdi Kayserispor ile Fenerbahçe alt sıralarda. Biz Fenerbahçe’den puan olarak öndeyiz. O malum kişi de Fenerbahçe’de. Geçmişte yaşananlar maça nasıl yansıyacak göreceğiz. Bakalım bizim maçta da tek değişiklik mi yapacak? İşte o zamanki sözüm bu maçta devreye girecek. Ben unutmam. Bu şehir bunu unutmaz. Hikmet Karaman bunu unutmaz. Ben hasta oldum. 3 ay hastanede yattım. O olayın tahribatı bende fazla oldu."