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Siyaset Hık deyicinin pık deyicisi
Siyaset

Hık deyicinin pık deyicisi

PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim yatırımı olarak ortaya attığı “helalleşme” çıkışına destek vererek "Şıracının şahidi bozacıya bak" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:39:00 -
Hık deyicinin pık deyicisi

Demirtaş: Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum

“Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz”

 

 

 

 

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim yatırımı olarak ortaya attığı “helalleşme” çıkışına destek verdi. Bugüne kadarki eylem ve söylemleriyle toplumsal uzlaşmaya ve ülkenin iç barışına dinamit koyan Demirtaş “Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum” diyerek komik duruma düştü.

Bay Kemal'in "helalleşme” açıklamasını, “Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu nedenle, Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP’nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır” sözleriyle değerlendirerek "şıracının şahitliğine" soyunan Demirtaş, politikyol’da kaleme aldığı yazısında ayrıca şu herzeleri yumurtladı: 

“Kılıçdaroğlu’nun çabası çok kıymetli. Toplum, devamının gelmesini bekleyecektir”

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun çabası çok kıymetli. Toplum, devamının gelmesini bekleyecektir. Sadece şimdi değil, ileride iktidar değiştiğinde, bu helalleşme sürecinin devlet adına da kurumsal ve resmi olarak işletilmesi gerekir. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP’nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu’nundur. Başta siyasetçiler olmak üzere herkes samimiyetle ve cesaretle elini taşın altına koymak, kendi payına düşen sorumluluk gereğince yüzleşmeye dahil olmak zorundadır. Bunun basit oy hesaplarıyla yaklaşılacak bir konu olmadığını herkesin iyi anlaması gerekir. Kaldı ki samimiyetle özeleştirisini ortaya koyan siyasetçiyi, halk kesinlikle bağrına basacaktır. Yine de ahlaklı davranmak ve risk almaktan da çekinmemek gerekir. Başka türlü siyasi öncülük de yapılamaz, toplumsal değişim de sağlanamaz. Bu nedenle, Sayın Kılıçdaroğlu’nun inisiyatif alması kıymetlidir, helalleşme için yola çıkması önemlidir.”

 

 

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Yorumlar

Havvas

Kanlı canlı iki i.lis görmek isteyen yukardaki fotoğrafa baksın ve tanısın ş..tan neye benziyormuş.
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