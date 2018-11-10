'Hidradenit Süpürativa' aknenin en kötüsü



Lezyonlar genellikle kan çıbanı ve abse şeklindedir. Pek çok ter bezleri koltuk altı, kasık ve anal bölgede bulunur. Ayrıca, meme altında ya da kalçalar arasında, uyluğun iç kısımlarında da oluşabilir.

Aknenin şiddetli bir formu olarak kabul edilen hidradenit süpürativa yağlı doku çevresindeki deri ter bezleri ve kıl köklerinin iltihabından oluşur. Ergenlikten sonra başlar yıllarca sürebilir.

Belirtileri:

Siyah noktalı deri lezyonu.

Küçük çukurlu alanlar, kırmızı renkli iltihap bölgeleri.

Kaşıntı, yanma ve aşırı terleme olabilir.

Ağrılı, bezelye büyüklüğünde şişlikler vardır. Deri altında meydana gelen bu iltihaplı sert şişlikler yıllarca sürebilir.



Çoğu durumda sebep bilinmemektedir.

Kadınlarda daha çok olmaktadır. Ergenlik ve 40 yaş arasında ortaya çıkmaktadır.

Aile geçmişinde olanlarda yakalanma riski artmaktadır.



Bazen Crohn hastalığı veya Graves hastalığı gibi diğer hastalıklar sırasında oluşur.

Aşırı kilo, stres, hormonal değişiklikler, ısı veya aşırı terleme belirtileri kötüleştirebilir.

Hafif durumlarda kişisel bakım önlemleri ile tedavi edilebilir. Tablo bir iki hafta içinde düzelmezse, nüksederse, vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkarsa, ağrı yaparsa doktora görünmelidir.

Komplikasyonlar

Hastalık kalıcı ve şiddetli olduğunda komplikasyonlara sebep olur. Sinüs yolları veya cilt altında tüneller açar.



Yara izleri ve cilt değişiklikleri olur.

Selülit. Cilt altındaki yağ dokusunun bakteriyel enfeksiyonudur. Deri şişmiş, kırmızı ve sıcak olarak görünür. İlk enfeksiyon yüzeysel olmasına rağmen, daha sonra lenf düğümlerine ve kan dolaşımına geçerek diğer dokuları etkileyebilir.

Testler ve teşhis

Teşhis için doktor, tıbbi geçmişiniz hakkında soru sorabilir, cildinizi inceleyebilir ve kan testleri isteyebilir. Irin veya akıntı varsa kültür alabilir. Bu testler deri tüberkülozu gibi başka cilt hastalıklarını dışlamak için gerekli olabilir.

Tedaviler ve ilaçlar

Hidradenitis süpürativa için tedavi yoktur. Erken tedbir almak gelişmekte olan yeni lezyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Tedaviler etkilenen bölgeye bağlıdır ve yaraların ağrılı veya enfekte olup olmadığına göre değişir. Hafif vak'alarda antibakteriyel sabun ile ılık kompres ve düzenli yıkama dahil olmak üzere kişisel bakım önlemleri ile tedavi edilebilir.

Ilımlı durumlarda örneğin etkilenen alanlar topikal ilaçlar ya da ağızdan alınan ilaçlar gerekebilir. Hekimin yazdığı özel antibiyotikler enfeksiyonu tedavi için ve yayılmayı önlemek için kullanılmaktadır.

Oral retinoid ilaçlar. Yağ bezi fonksiyonları azaltarak saç köklerinin tıkanmasını önlerler.

Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar ise ağrı ve şişliği hafifletmeye yardımcı olabilir.

Şiddetli veya inatçı vakalar ve tüneller oluşmuşsa cerrahi tedavi gerekir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıdaki öneriler ağrıyı azaltmaya, hızlı iyileşme sağlamaya ve yayılmayı önlemeye yardımcı olabilir:

NE YAPMALISINIZ?

Sıcak kompres uygulayın.

Etkilenen bölgeyi temiz tutun.

Yıkadıktan sonra hekimin yazdığı antibiyotiği uygulayın.

Terlemeyi azaltan giysiler giyin.

Tıraştan kaçının. Tıraş etkilenen bölgelerde tahriş yapabilir.

Kilo verin.

Günlük alınan çinko glukonat inflamasyonu azaltmak ve nüksleri önlemede yardımcı olabilir. Çinko glukonat bir vitamindir. Çinko özellikle kırmızı et, tavuk eti, karaciğer, yumurta gibi gıdalar ile kolaylıkla karşılanabilir. Ancak dışarıdan çinko takviyesi alınması gerekebilir.