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Hidayet ve ilim

Hidayet ve ilmi yağmura benzeten bir Peygamber... Yüce Allah şöyle buyuruyor, “Ey Muhammed, sen sevdiğini doğru yola iletemezsin; fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O, yola gelecek olanları daha iyi bilir” [Kasas sûresi (28), 56]

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:20
Hidayet ve ilim

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (ra)’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah şöyle buyurdu:

Allah’ın benimle göndermiş olduğu hidâyet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.

Peygamberimizle gelen hidâyet ve ilim, bol yağmurun yeryüzünde yaptığını insanların ruhunda, kalbinde ve gönlünde yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:20
  1. Ebû Mûsâ el-Eş’arî (ra)
  2. Rasûlullah
  3. hidâyet ve ilim

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