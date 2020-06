Hidayet Türkoğlu'nun kariyerinde unutamadığı an: Lee, asistimi değerlendirse NBA şampiyonu olurduk

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "(2008-2009'da Los Angeles Lakers'la oynadıkları NBA final serisi 2. maçının son saniyesi hakkında) 0.6 saniye kala molada Lee bana 'Bro, potaya yakın pas at' dedi. Bende 'Sen merak etme, yeter ki sayıyı at' dedim. Pası da attım ama kısmet değilmiş. Hayatımda, hala kaç sene geçse de unutamadığım bir andı. O saniyelerin hayatımda hep bir ayrı yeri olmuştur" - "Benim ilk 5'im Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan, Shaquille O'Neal. Benim için tüm zamanların en iyisi ise her zaman Jordan'dır" - "(2010 Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan maçında Kerem Tunçeri'nin galibiyeti getiren basketi) Tanjevic son topu bana çizdi. Öyle bir karmaşa yaşandı ki. Allah'a çok şükür Kerem oradaydı. Elimden gittiğini gördüm topun, arkasından gittim almak için ama Allah'tan Kerem aldı. Tarihimizin en büyük başarısını Kerem'in sayesinde aldık" - "Kolay bir karar olmazdı iki takımdan birini tercih etmek. Kariyerimin sonunda iki gönül bağımın olduğu Anadolu Efes ya da Fenerbahçe'de oynama fikri oldu ama özellikle Avrupa Ligi'nde bir takımda oynama düşüncesi hiç olmadı"