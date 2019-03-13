Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine eleştiri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Banvit'in FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 88-85 yenilerek elendiği karşılaşmanın hakemlerini eleştirdi. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda karşılaşmayı izleyen Hidayet Türkoğlu, mücadelenin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Banvit-Brose Bamberg maçını izliyorum. FIBA, bu hakemlerden utanmalı. FIBA basketbolunu hakemlerin bu yönetimiyle geliştiremeyiz." ifadesini kullandı. Deplasmandaki ilk maçta 81-79 yenilen Banvit, Sloven Boris Krejic, İtalyan Lorenzo Baldini ve İspanyol Luis Castillo hakem üçlüsünün görev yaptığı rövanş karşılaşmasını da evinde 88-85 kaybederek turnuvaya veda etmişti.



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