  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hidayet Türkoğlu’ndan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:04:29 -
Hidayet Türkoğlu’ndan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye ve Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan spor camiamızın bütün üyelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zorlu günleri hep birlikte, sağlıkla aşarak daha güzel yarınlara kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı