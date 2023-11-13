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Dünya Hiçbir şeye saygıları yok! Hani demokrasi filandı
Dünya

Hiçbir şeye saygıları yok! Hani demokrasi filandı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 22:59:00 -
Hiçbir şeye saygıları yok! Hani demokrasi filandı

Sırf demokrasi getireceğiz diyerek Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD, İsrail'in Gazze Parlamentosu'nu ayaklar altına almasını teşvik etti.

İsrail ordusu, topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki parlamento binasını işgal etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görüldü.

Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.

Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.
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