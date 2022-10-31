  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hiçbir şey fayda etmedi! Ağaçtan indiremediler
Aktüel

Hiçbir şey fayda etmedi! Ağaçtan indiremediler

Sivas’ta ağaçta mahsur kaldığı düşünülen yavru kedi herkesi seferber etti. İtfaiye ekiplerinin kedi sesi açmasına ve vatandaşların ağacın altına döner getirmesine rağmen kedi aşağı indirilemedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 21:23:00 -

Sivas’ta ağaçta mahsur kaldığı düşünülen yavru kedi herkesi seferber etti. İtfaiye ekiplerinin kedi sesi açmasına ve vatandaşların ağacın altına döner getirmesine rağmen kedi aşağı indirilemedi.

Camikebir Mahallesi Şifahiye Sokak'ta Şifaiye Medresesi bahçesinde ağaçtan kedi sesi duyan vatandaşlar, kedinin mahsur kalmış olabileceği düşüncesiyle durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Ekiplere vatandaşlar da yardım etti.

İtfaiye ekipleri kedi sesi açarken, vatandaşlar ise kediyi aşağı indirebilmek için döner getirdi. Ama yavru kedi bir türlü aşağı indirilemedi. Ekipler ve vatandaşlar bunun üzerine alanı terk etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23