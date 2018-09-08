Hiçbir ilaç buna fayda etmiyor

Geçmişteki öfkelerinizi bastıırdıysanız, bazı ağrılarınızın olması normaldir. Hipertansiyonunuz bastırılmış öfkelerinizden kaynaklanabilir. Sevgisizlik; akciğer ve deri hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Herhangi bir fizikî rahatsızlığınız olmamasına rağmen, bazı ağrılarınız varsa, bedenî depresyon hastası olabilirsiniz. Yani belki siz de, maskeli bir depresyon dönemi içindesiniz de farkında değilsiniz.

Ağrının oluşturduğu davranış biçimleri, geçmişte bastırılmış öfkelerin ipuçlarını veriyor. Hipertansiyonlar da ifade edilememiş ve bastırılmış öfkeyle bağlantılı olabilir. Bağımsızlık çatışması yaşayanlarda da, mide ve bağırsak sistemine ait sıkıntılar fazla oluyor. Sevgi ihtiyacından mahrumluk daha çok akciğer ve deri ile ilgili hastalıklarda kendini belli ediyor. Sevgi ihtiyacının devam ediyor olması, çocukken yeterince sevgi görmeyen ve başı okşanmayan çocuklarda ise deri hastalıkları ortaya çıkıyor. Solunum sisteminde sıkıntılar yaşıyor.

AĞRI KESİCİLER İŞE YARAMIYOR

Stresten kaynaklanan baş ağrıları çeken birinin sıkıntısını ağrı kesiciler gideremiyor. Çünki burada derdin kaynağı organlarımız değil.. Hadise ruhîdir ve sinir sisteminden kendisini belli etmektedir. Ağrı kesicilerin bunlarla baş etmesi mümkün olmuyor. Dahası bu insanların bedenleriyle sürekli uğraşmaları, doktor doktor gezip sürekli inceleme yaptırmaları bırakın dertlerinden kurtulmalarını, derdi daha da artırıyor...

KADINDA BAŞKA, ERKEKTE BAŞKA SONUÇ...

Kadınlarda daha sık rastlanıyor gibi görülse de depresyon erkeklerde de çok yaygın bir durum. Sadece erkekler bu konuda fazla belirti vermiyor.

Kadınlar bu süreci ağlayarak geçirirken erkekler çok daha tehlikeli yollara başvurup; tehlikeli sporlara yöneliyor, riskli işlere giriyor ya da kendisini boşvermişliğe bırakıyor...

Erkekler, depresyonu “zayıflık” olarak görüyor; dolayısıyla iyileşmeleri kadınlara göre daha uzun sürüyor. Ayrıca araştırmalara göre imanî zaafı da varsa erkeklerde ölümlü intiharlar oluyor. Toplumumuzda yaygın olan “Erkek adam ağlamaz, erkek adam üzülmez” gibi toplumun erkeğe atfettiği dayatmalar onların depresyonu kabullenmesine ve bir hekime başvurmasına engel oluyor.

Araştırmalara göre kadınlar, erkeklere oranla iki kat daha fazla depresyona yakalanıyorlar. Bunun da sebebi daha çok hormonal değişiklikler. Kadınların adet dönemi başlangıcı, gebelik ve menopoz gibi hormonal değişiklikleri yaşadığı dönemlerde depresyona yakalanmaları yüksek. Ayrıca kadınlar daha hisi yaradılışlı.. Ancak diğer yandan da şöyle bir gerçek var; toplumumuzda erkeklere depresyon tanısı konma oranı oldukça düşük. Örneğin psikiyatri hekimleri dışında herhangi bir hekimin yüzde 70 oranında bu tanıyı koymada yanıldığını görebiliyoruz.