"Hiçbir emekli maaşı açlık sınırının altında olmamalı"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Çakmak Plaza İş Merkezi’ndeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Günlerdir Adana’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunduklarını belirten Yapıcıoğlu, “İki gündür Adana’yı dolaşıyoruz. Çiftçisiyle, esnafıyla, eğitim camiasıyla, sivil ilçe meclis yöneticileriyle, farklı farklı kesimlerle bir araya geldik, iş adamlarıyla bir araya geldik, gençlerle bir araya geldik, Adana’nın sorunlarını yerinde tespit etmeye çalıştık.” dedi.

“Hala büyük bir köy görünümünde”

Kentin sorunlarına değinen Yapıcıoğlu, “Adana’nın en büyük sorunu Kuzey Adana ve Güney Adana diye ikiye ayrılması ve Güney Adana’nın hala büyük bir köy görünümde olmasıdır. Trafik sorunu, özellikle çarpık kentleşme ve bunun beraberinde getirdiği sorunlar var. Bir dönem buradaki uyuşturucu kullanımının artmasıyla burada bir proje geliştirildi. Çukurova Üniversitesinin ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla maalesef proje bir sonuca ulaşmamış gibi bir görünümü var.” diye konuştu.

“Ciddi şikâyetler var”

Adana’nın altyapı sorunlarının da devam ettiğine işaret eden Yapıcıoğlu şöyle devam etti:

“Ayrıca sağlıkla ilgili bazı şikâyetler var. Adana Şehir Hastanesinin yeri itibari ile bazı insanların oraya ulaşmakta güçlük çektiği, trafiğin de yoğun olduğu saatlerde oraya ulaşmak ciddi bir sorun haline geldiği şikâyetleri var. Adana’da sadece iki gençlik merkezinde oturduk, bunlarında ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğunu söylediler. Bunların artırılması yönünde talepler var. Eğitimle ilgili ise öncelikle değerler eğitimi ile ilgili memleketin her tarafından şikâyetler var. Ayrıca çiftçilerle temasımız oldu. Onların da şikâyetleri var. Çiftçiler zor durumda.”

“Dövizin iniş ve çıkışı piyasayı ciddi anlamda olumsuz etkiledi”

Esnafın sıkıntılarından da bahseden Yapıcıoğlu, “Esnafın sıkıntısı malum. Neredeyse Türkiye’nin her yerinde benzer durumlar var. Şu anda elektronik eşyaların yoğun olarak satıldığı bir merkezdeyiz. Burada satılan malların önemli bir kısmı yurt dışından döviz ile alınıyor. Döviz çok inişli çıkışlıydı. Bu da piyasayı ciddi anlamda olumsuz manada etkiledi. Yaşanan olumsuzlukların düzeleceği yönünde bir beklenti var. Eğer döviz stabil bir hale gelirse o zaman hem esnaf hem de vatandaş ümitli olacak.” diye konuştu.

Halkın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu, fiyatların anormal derecede artması ile hayat pahalılığının özellikle dar gelirli kesimin belini büktüğünü, dövizin düşmesine rağmen hala fiyatların düşmediğini kaydetti.

“Açlık sınırının epey altında olan emekli maaşları var”

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma ilişkin de konuşan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

“Gündemdeki konulardan bir tanesi de; yılbaşından beri emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılacak zamlardır. Açlık sınırının epey altında olan emekli maaşları var. Mutlaka bir şekilde buna bir çare bulunmalı. Bize göre hiçbir emekli maaşı açlık sınırının altında olmamalı.”

“Çiftçinin sıkıntıları Türkiye’nin her tarafında aynı”

Konuşmasında kentteki çiftçilerin sıkıntılarının olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, “Çiftçinin sıkıntıları Türkiye’nin her tarafında aynı. Gübre fiyatlarının aşırı derecede artmış olması girdi maliyetlerini artırmıştır. Bu da sofraya yansıyor. Çiftçi de kâr edemiyor. Girdi maliyetlerinden dolayı arada çok fazla aracı var. Bu aracılar fiyatlar arasında büyük bir uçurum oluşmasına sebebiyet veriyorlar.” dedi.

“Bir an önce doğal gaz ulaştırılmalı”

Adana’da doğal gaz sorununun da olduğuna işaret eden Yapıcıoğlu, “Altyapılar tamamlanmamış. Doğal gazın ilçelere ve beldelere bir an önce ulaşması yönünde talepler var ve bu talepler haklı taleplerdir.” ifadesini kullandı.

Esnaf ziyaretinin ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Ağzıbüyük ile Şeyh Murat köylerini ziyaret etti. Burada köy halkı ve çiftçilerle bir araya gelen Yapıcıoğlu, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

“Çiftçi çok kıymetli bir hazine gibi görülmeli ve mutlaka korunmalıdır”

Köy ziyaretlerinde büyük bir coşkuyla karşılanan Yapıcıoğlu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Köylüler ve çiftçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Yapıcıoğlu, “Sizin gözünüzden memleket meseleleri nasıl görünüyor? Bununla ilgili kendi görüşlerimizi biraz daha zenginleştirme istiyoruz ve sizin sıkıntılarınızı giderme noktasında sesinizi biraz daha yükseltmek için size tercüman olmak istiyoruz. Bugün biz iktidar değiliz. Sorunları çözme makamında değiliz ama inşallah bu sorunları çözmesi gereken kişi veya makam neresiyse sizin adınıza sorunlarınızı oraya taşıyacağız. Eğer biz çiftçimizi korumazsak, onların yaptığı ekim kesintiye uğrarsa hep beraber aç kalacağız. Bu yüzden HÜDA PAR olarak diyoruz ki, çiftçi çok kıymetli bir hazine gibi görülmeli ve mutlaka korunmalıdır. Çiftçi bir memleketin en değerli kesimi olmalıdır. Çünkü çiftçi çökerse memleket çok ciddi bir bunalıma sürüklenir.” dedi.

Yapıcıoğlu, daha sonra taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İLKHA