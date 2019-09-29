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Hicaz Demir Yolu'nun restore edilmesi gündemde

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi, Sultan 2. Abdülhamid döneminin önemli projelerinden Hicaz Demir Yolu'nun yeniden açılması için Ürdün'de toplandı.

29 Eylül 2019 Pazar 07:58
Hicaz Demir Yolu'nun restore edilmesi gündemde

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), Sultan 2. Abdülhamid döneminin önemli projelerinden Hicaz Demir Yolu'nun restorasyonu için Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı.

Hicaz Demir Yolu hattının turistik gelenek olmaktan taşımacılığa dönüştürülmesi konusunun ele alındığı toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) temsilciler, Ürdün Hicaz Demir Yolu Hattı Müdürü Salah el-Levzi ve yetkililer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevli mühendis Hasan Alsancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hicaz Demir Yolu'nun en eski hatlardan biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığındaki deneyimlerini paylaşması gerektiğini söyledi.

Levzi de geçen 20 yılda Türkiye'deki demir yolu taşımacılığında yaşanan büyük gelişime dikkati çekerek, "Hicaz Demir Yolu, bölgedeki en eski hatlardan biri. Daha hızlı ve daha ucuz demir yolu taşımacılığına ihtiyacımız var. Ürdün bu hattın sürdürülebilirliğini istiyor." dedi.

Hattın restorasyonu konusunda Türkiye'den büyük ilgi ve destek olduğuna işaret eden Levzi, bölge ülkelerinin de restorasyona ilgi gösterdiğini belirtti.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen "Hicaz Demir Yolu" Osmanlı'nın son mega projelerinden biri kabul ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 07:58
  1. Hicaz demiryolu
  2. İSEDAK
  3. TCDD
  4. Ürdün
  5. Anadolu Ajansı

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