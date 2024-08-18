Hiç mi insafın yok Hasan Cemal? DEM’deki dostlarının kaşları kalkar diye mi çekiniyorsun?

Ahmet Hakan, Hasan Cemal'in Kürtçe yasakları hakkında ortaya attığı zırvaları eleştirdi. Hakan, devletin Kürtçe televizyon kanalı gibi adımlarla Kürtçeye yönelik olumlu gelişmeler kaydettiğini vurguladı. Cemal'in "Kürtçe yasakları hâlâ sürüyor" ifadesini haksız bulduğunu belirten Hakan, bu tür söylemlerin gerçekleri inkar anlamına geldiğini ifade etti. Hasan Cemal'in neden insaflı davranmadığını sorgulayan Hakan, "DEM’deki dostlarının kaşları kalkar diye mi çekiniyor" diye sordu. Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Hasan Cemal, ünlü Kürt aydınlarından Tarık Ziya Ekinci’nin ölümü üzerine bir yazı yazmış.

(...) Hasan Cemal, yazısını şöyle tamamlıyor: “Aradan çeyrek yüzyıl geçti, Kürtçe yasakları hala sürüyor.”

*

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu cümleden ben şunu anlıyorum: “Değişen pek bir şey olmadı, Kürtçe yasakları hala sürüyor.”

E nasıl yani? Hiçbir şey değişmedi mi? Kürtçe yasakları, olduğu gibi sürüyor mu? Jandarma mı geliyor Kürtçe bir şey söylendiğinde? Kürtçeyi öğrenmenin önünde engeller mi var?

*

Devletin bir Kürtçe televizyon kanalı var. Geçen akşam açtım, mis gibi Kürtçe türküler dinledim, şahaneydi. Bunun hiçbir anlamı yok mu yani?

*

Kürtçe eğitim gibi konular, bugün tartışılan konular olabilir ama “Aradan çeyrek yüzyıl geçti, Kürtçe yasakları hala sürüyor” demek, bugüne kadar Kürtçe ile ilgili yaşanan olumlu gelişmeleri inkar etmek anlamına gelmiyor mu?

*

Hasan Cemal, neden birazcık insaflı olup “25 yılda olumlu gelişmeler de yaşandı, çok da iyi oldu” falan demiyor? Neden kaçınıyor böyle demekten?

DEM’deki dostlarının kaşları kalkar diye mi çekiniyor?"