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"Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Biz gerçekçi olacağız"- "UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık. Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık. İleride bunun da gerisi gelecektir"

17 Ocak 2019 Perşembe 13:31
"Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımdan bu sezon için beklentilerin yüksek olmamasını isteyerek, "Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Biz gerçekçi olacağız." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp döneminin verimli geçtiğini söyledi.

Oyuncularının kamp dönemindeki performansından memnun olduğunu ifade eden Korkmaz, zorlu bir ikinci devrenin kendilerini beklediğini bildirdi.

Daha çok koşmaları, mücadele etmeleri ve takım halinde oynamaları gerektiğini anlatan Bülent Korkmaz, "Sakatlıklarımız nedeniyle güçlü olduğumuz savunma hattında sıkıntılarımız var. Dolayısıyla belki oyun planında bir değişiklik yapabiliriz." diye konuştu.

Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerine işaret eden Korkmaz, şunları kaydeti:

"Stoperlerimiz Diego, Celustka ve Bahadır sakat. Alternatifler oluşturmamız lazım. Transferi her teknik direktör ister. Bu gayet normal ama bizim maalesef geçmişten gelen ekonomi yükümüz var. Kulübün büyük bir borç yükü var. Bu yükü de mevcut başkan ve yöneticilerimiz gidermeye çalışıyor. Maliyeti yüksek oyuncularla yollarımızı ayırdık. Şu anki durumda yeni transfer gözükmüyor. Teknik direktör olarak düşünmüyorum, öyle düşünseydim transfer isterdim. Sezon başından bu yana yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın. Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Biz gerçekçi olacağız. Gerçek neyse onu söyleyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık. Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık. İleride bunun da gerisi gelecektir."

Öte yandan Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmana, sakatlığı süren Diego Angelo, Bahadır Öztürk, Ondrej Celustka ve Yekta Kurtuluş katılmadı.

Futbolcular ısınma ve dar alanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:31
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