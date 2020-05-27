Hiç kadınları zincirleyerek düğüne getiren Yahudileri eleştiren bir Batılıyı gördünüz mü?

İdris Polat Hoca sohbetinde Müslümanların cemaatler ve camialar olarak birbirleriyle uğratıklarını belirterek, bunun yanlış olduğunu aslında Yahudilerin dünyaya anlatılmasını gerektiğini söyledi. Avrupa'da İslam'ı anlatan Yahudilerin, İslam'ı karalayarak anlattığını ve Müslümanların buna karşı bişey yapamadığını ifade etti.

'Kadına bakış konusunda en çok eleştirilenler Müslümanlar'

İdris Polat Hoca, bugün kadına bakış konusunda en çok Müslümanların eleştirildiğini belirterek Yahudilerin kadınlara yönelik davranışlarını anlattı. Yahudilerin kadını bir köle olarak gördüğünü söyleyen İdris Hoca, örneklerle gerçeği ortaya serdi. Yahudi düğünlerinde kadınların zincirlenerek düğüne getirildiğini belirten İdris Hoca, kadının köle olarak topluma gösterildiğini gözler önüne serdi.

Yahudiler tavukları duvara vurarak öldürüyor

Öte yandan dünyada Müslümanların kurban kesmesinin sürekli gündem olması üzerine de açıklamalarda bulunan İdris Hoca, Yahudilerin günahlarını affettirmek için tavukları ağlama duvarına vurularak öldürüldüğünü velirterek bu katliamı Müslümanların dünyaya anlatamadığını söyledi.