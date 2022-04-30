Hiç çalışmadan emekli olma fırsatı! İşte bomba ayrıntılar

İsteğe bağlı emeklilik hakkından dileyen pek çok vatandaş kolaylıkla yararlanabiliyor. Mecburi şartlar neticesinde çalışma gösteremeyen, hastalığı olan veya işinden ayrılmak durumunda kalan kişiler bu sigorta türünden yararlanabiliyor.

Uzunca zamandır çalışma hayatı olan ve emeklilik için gün sayanlar kanunlar çerçevesinde gereken şartları yerine getirdikleri takdirde emekli olmaya hak kazanıyorlar. Bu şartların en başında ise prim günü ile beraber emeklilik yaşını doldurmak geliyor.

Düzenli bir çalışma geçmişi ile birlikte emekli olabilmek mümkün olabiliyor. Ancak hayatı boyunca hiç çalışmamış olan kişilerde belirlenen bazı şartları yerlerine getirdikleri takdirde emekli olma fırsatını yakalıyor.

SGK veya Bağ-Kur aracılığıyla emeklilik süreçleri başlayan kişiler daha önceden belirlenen kanun kapsamında prim gün sayısı ve istenen yaşı doldurmuş olmaları gerekiyor. Ancak hiçbir şekilde çalışma hayatı olmadan da alternatif yollara başvurularak emeklilik hakkı elde edilebiliyor.

İsteğe bağlı olan bu sigortalılık kapsamında kişinin prim ödemeleri gerçekleştirilerek emekli olması sağlanıyor. Devlet bankaları da tamda bu noktada acil nakit desteğiyle ihtiyaç duyulan ödeme desteğini vatandaşına sunuyor.

İsteğe bağlı emeklilik hakkından dileyen pek çok vatandaş kolaylıkla yararlanabiliyor. Mecburi şartlar neticesinde çalışma gösteremeyen, hastalığı olan veya işinden ayrılmak durumunda kalan kişiler bu sigorta türünden yararlanabiliyor.

SGK ile devlet bankaları arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 4B kapsamında sigortalılığı bulunan kişilerin zorunlu ya da isteğe bağlı birikmiş prim borcunu ödedikleri takdirde yaşlılık aylığı almaları mümkün görünüyor. SSK ve Bağ-Kur sigortası olunduktan sonra hizmet borçlanması adı altında doğum veya askerlik süreci neticesinde isteğe bağlı ödemede bulunan kişiler aynı haklardan yararlanabiliyor.

SGK ve devlet bankalarının ortaklaşa yürüttükleri kanun çerçevesinde Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank uygun faiz oranı ile kredi taleplerini tamamen karşılıyor. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödenmesi gereken tutar bankalardan talep edildikten sonra uygun vade oranları ve aylık taksitler halinde geri ödeme yapılıyor.

Emekli olma şartları nelerdir?

SGK’lı olarak çalışanların emeklilik için gerekli olan; belirli süre sigortalı olma, belirli süre sosyal güvenlik primi ödemiş olma ve belirli yaşı doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekiyor. Bu üç şarttan biri bile eksik olsa emekli olunamıyor, emekli aylığı bağlanmıyor. İşte SGK emeklilik şartları…

Kadınlarda emeklilik şartları

Belirli süre sigortalı olup bu süre içinde primlerini eksiksiz ödeyen ve yaş şartını da yerine getiren kadın çalışanlar, erkeklere göre daha az prim ödeme gün sayısı ile daha erken yaşta emekliliğe hak kazanıyorlar. Kadın çalışanlar yaş haddinde de emekli olup kısmi aylık alabiliyorlar.

SGK kapsamında bayanların emekli yaşı işe ilk giriş tarihine göre değişir. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olmanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.

Erkeklerde emeklilik şartları

Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976’dan önce olan erkek SGK ‘lılar: 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.