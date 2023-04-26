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Gündem Hiç beklenmedik anda bakın ne oldu! AK Partili Mustafa Şen canlı yayındayken...
Gündem

Hiç beklenmedik anda bakın ne oldu! AK Partili Mustafa Şen canlı yayındayken...

Yeniakit Publisher
2023-04-26 16:39:00 -

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve çok sayıda Anadolu kanalının ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan “Anadolu Soruyor” programının konuğu AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen oldu. Canlı yayın devam ederken bir vatandaş Şen’in yanına gelerek elini sıkıp “Hoş geldiniz, Allah hayırlı etsin” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programının konuğu AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen oldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ve Çay TV Temsilcisi Halil İleri’nin sorularını yanıtladı.
Canlı yayın devam ederken oradan geçen bir vatandaş Şen’in yanına gelerek elini sıkıp “Hoş geldiniz, Allah hayırlı etsin” dedi.

Şen: Canlı yayın sökmez Trabzonluya

Açıklama yapan Şen, “Trabzon’da canlı yayın ölü yayın yok. Bütün yayınlar Trabzon. Bize her yer Trabzon yani. Buna alışacaksınız burada. Canlı yayın sökmez Trabzonluya. Stüdyolara alışkınım. Sizlerle de çok yayın yaptık. Örneğin 4 saatlik bir yayın vardır. İnsanın boğazı kuruyor. Konuşmak için su çaya ihtiyaç oluyor. Seyirciye çaktırmadan kameraya göstermeden çay su istiyorsunuz. Onlarda gelirken ya reklam arasında geliyor o zamana kadar ölüyorsunuz ya da çaktırmadan kamera başkasını gösterirken size bir şey gösteriyor. Alışınız lütfen. Trabzon’da öyle bir şey yok, gelir selamını verir elinizi sıkar gider. Harika insanlarımız var” dedi.

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