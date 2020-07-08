  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Hibrid nedir ne anlama gelir?

Hibrid kelime anlamı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullardaki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin de "31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir" diye konuştu. Bakan Koca’nın ‘hibrid birtakım yöntemler önerilebilir’ açıklamasından sonra hibrid nedir, ne anlama gelir? Sorusunu merak etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:27:00 - 2020-07-08 20:32:39
Hibrid nedir ne anlama gelir?

Hibrit Latince Hybrida kelimesinden köken alır; Türkçe'de "hibrit" seklinde kullanılmaktadır. 

1) Melez anlamına gelir; bu anlamıyla Türkçe'de de kullanılmaya başlanmıştır. 

2) [Karbon] atomunun dört değerlikli elektronun içinde bulunduğu enerji halini temsil eder. 

3) Günümüzde, elektrik motoru desteği ile çalışan otomobili de temsil eder.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı