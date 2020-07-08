Hibrid nedir ne anlama gelir?
Hibrid kelime anlamı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullardaki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin de "31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir" diye konuştu. Bakan Koca’nın ‘hibrid birtakım yöntemler önerilebilir’ açıklamasından sonra hibrid nedir, ne anlama gelir? Sorusunu merak etmeye başladı.
Hibrit Latince Hybrida kelimesinden köken alır; Türkçe'de "hibrit" seklinde kullanılmaktadır.
1) Melez anlamına gelir; bu anlamıyla Türkçe'de de kullanılmaya başlanmıştır.
2) [Karbon] atomunun dört değerlikli elektronun içinde bulunduğu enerji halini temsil eder.
3) Günümüzde, elektrik motoru desteği ile çalışan otomobili de temsil eder.