Hibe desteğinin vergisi var mı? Hibe desteği alan vergi ödeyecek mi?

Esnaflara 3 ay boyunca bin lira hibe desteği, büyükşehirlerde 750 lira diğer illerde de 500 lira kira desteği sağlanacağı daha önce açıklanmıştı. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Başvurular, e-Devlet üzerinden bugün alınmaya başlayacak. Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve doğrudan verilecek olan hibe desteği, üç ay ödenmek üzere aylık 1.000 TL olarak belirlendi. Bu destekten 14 Aralık 2020 tarihi itibariyle;

a) Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,

b) Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,

c) COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, faydalanabilecektir.

Hibe desteği kimlere verilmez?

Önemli noktalardan birisi ise hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacaktır. Örneğin, bu dönemde kiralarını ödeyemediği için faaliyetlerini sürdüremeyen ve kapanmak zorunda kalan işletmeler, bu destek hizmetinden yararlanamayacaktır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda e-Devlet üzerinden, www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecektir.

Hibe desteğinin vergisi tabi mi?

Dünya’nın haberine göre, gerek 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında gerekse usul ve esasların belirlendiği Tebliğ düzenlemesinde verilecek olan yardımların gelir vergisinden istisna olduğuna ya da vergi matrahının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiş olması ileride çeşitli sorunlara yol açabilir. bu yardımların vergiye tabi olmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Vergiye tabi tutulması amaçla da bağdaşmayacaktır. Ancak yasal düzenleme eksikliği söz konusu yardımları alacak olanların da bu yardımları vergi matrahına dahil edip etmeme konusunda tereddüt etmelerine neden olacaktır. İdarenin yaklaşımını da şimdiden tahmin etmek mümkün değildir. Dolayısıyla yapılan yardımların vergiden müstesna olduğu yönünde bir yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.