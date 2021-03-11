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Ekonomi HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinden görülebilecek
Ekonomi

HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinden görülebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücüler için farkındalık yaratan e-Devlet’te Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) Borç ve Bilgilendirme Hizmeti uygulamasını hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:27:00 -
HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinden görülebilecek

Vatandaşların HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini koruma amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldı. Bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşlar, artık e-Devlet’te hayata geçirilen yeni uygulamayla “Araçlarım” bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabilecek. Böylece 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının da önüne geçilecek. Öte yandan Bakanlık, araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli nedenlerle bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını belirterek, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğini ve vatandaşların bu konuda bilgilendirileceklerini bildirdi.

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